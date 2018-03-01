- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- «Умер, не приходя в сознание». Стало известно о молодом бойце, трагически погибшем в АТО16:12
- «Они защищали русский язык»: боевики «Л/ДНР» предъявили новое требование Украине15:52
- В «ЛНР» из-за снежных заносов перекрыли несколько автомобильных дорог15:30
- Эль Мюрид: Время давать согласие на ввод миротворцев на Донбассе выбрано Путиным верно15:11
- Геращенко: Сорвалось освобождение пяти украинцев из плена13:51
Геращенко: Сорвалось освобождение пяти украинцев из плена
Сорвалось освобождение пяти украинских заложников из плена боевиков «ЛДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает inforesist.org.
Она сообщила, что в среду 28 февраля, в Минске прошло заседание гуманитарной группы на котором состоялась непростая дискуссия относительно освобождения пленных.
«Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые «боролись за молодые республики и защищали русский язык». Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян РФ, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха и других пленников)», — рассказала она.
Геращенко сообщила, что освобождение пяти украинцев с ОРДЛО сорвалось, однако в пятницу, 2 марта, Украина ждет хороших новостей по двум лицам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах.
«Кстати, о том, что процесс искусственно блокируется вчера на пресс-конференции Президент Порошенко также рассказал журналистам, что у нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти, у нас сорвались определенные движения с церковью, а это беспокоит и тревожит. Уверена, вопрос освобождения заложников должен, вместе с вопросом в сфере безопасности, быть ключевым на всех встречах в нормандском формате», — пишет она.
Также представитель Украины в гуманитарной подгруппе сообщила, что в Минске, по просьбе ранее освобожденных из плена людей, был поднят вопрос возвращения «отжатого» боевиками имущества.
«Также привлекли внимание на вопиющее нарушение прав людей и незаконное задержание по надуманным поводам за проукраинскую позицию пожилых людей, пенсионеров, которых хватают и бросают за решетку», — заявила Геращенко.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, украинцы, плен, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, боевики, Порошенко, Геращенко, Минские договоренности
- Тревожные новости на совещании у Порошенко: число граждан Украины, которых боевики "Л/ДНР" держат в плену, продолжает расти - Геращенко
- «В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Война на Донбассе три года спустя: жители востока Украины показали реальное отношение к федерализации ОРДЛО и амнистии боевикам - подробности
- ДНРовцы обвиняют Украину в срыве обмена пленными в формате "вceх нa вceх"
- Боевики фурами вывозят украинское зерно с Донбасса в Россию
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы18:11
- В оккупированном Луганске появились свои Бонни и Клайд: сладкая "парочка" напала с оружием на таксиста17:37
- Жители ЛНР рассказали о том, какие продукты покупают 16:29
- «Умер, не приходя в сознание». Стало известно о молодом бойце, трагически погибшем в АТО16:12
- «Они защищали русский язык»: боевики «Л/ДНР» предъявили новое требование Украине15:52
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Клименко рассказал, зачем власть отменила закон о языках 21:46
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы18:11
- Стало известно о внезапной смерти в Сумах бойца АТО17:56
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО