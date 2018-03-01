Геращенко: Сорвалось освобождение пяти украинцев из плена

01.03.2018 13:51

Сорвалось освобождение пяти украинских заложников из плена боевиков «ЛДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает inforesist.org.

Она сообщила, что в среду 28 февраля, в Минске прошло заседание гуманитарной группы на котором состоялась непростая дискуссия относительно освобождения пленных.

«Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые «боролись за молодые республики и защищали русский язык». Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян РФ, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха и других пленников)», — рассказала она.

Геращенко сообщила, что освобождение пяти украинцев с ОРДЛО сорвалось, однако в пятницу, 2 марта, Украина ждет хороших новостей по двум лицам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах.

«Кстати, о том, что процесс искусственно блокируется вчера на пресс-конференции Президент Порошенко также рассказал журналистам, что у нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти, у нас сорвались определенные движения с церковью, а это беспокоит и тревожит. Уверена, вопрос освобождения заложников должен, вместе с вопросом в сфере безопасности, быть ключевым на всех встречах в нормандском формате», — пишет она.

Также представитель Украины в гуманитарной подгруппе сообщила, что в Минске, по просьбе ранее освобожденных из плена людей, был поднят вопрос возвращения «отжатого» боевиками имущества.

«Также привлекли внимание на вопиющее нарушение прав людей и незаконное задержание по надуманным поводам за проукраинскую позицию пожилых людей, пенсионеров, которых хватают и бросают за решетку», — заявила Геращенко.