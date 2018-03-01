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Из-за конфликта на Донбассе в тяжелой гуманитарной ситуации оказались 4,4 млн украинцев – ООН
За время боевых действий на востоке Украины погибло более 2530 мирных жителей, сообщила помощница генсека ООН и заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер.
Из-за конфликта на Донбассе в тяжелой гуманитарной ситуации оказались 4,4 млн человек. Об этом 28 февраля на специальной конференции в Брюсселе заявила помощница генсека ООН и заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, сообщила пресс-служба управления по координации гуманитарных вопросов ООН, передает gordonua.com.
По ее данным, в результате вооруженного конфликта, продолжающегося четыре года, погибло более 2530 мирных жителей, а 9 тыс. были ранены. Повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водо- и электроснабжения. Около 1,6 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
Ежемесячно 457-километровую линию размежевания пересекает 1 млн человек: ежедневно тысячи граждан сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным льготам и рынкам.
"Около 200 тыс. человек живут с постоянным страхом обстрела. Учитывая то, что в Украине количество пострадавших людей пожилого возраста является самым большим в мире, мы обязаны прекратить эту ситуацию", – отметила Мюллер.
Также она добавила, что быстро растущий уровень загрязнения пострадавших от конфликта территорий неразорвавшимися минами и боеприпасами ставит под угрозу жизнь и благосостояние миллионов украинцев.
Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидес рассказал, что в новый пакет мер по предоставлению помощи для Украины "включены такие важные элементы, как питание, здравоохранение и образование для детей". План гуманитарного реагирования ООН, который представили в декабре 2017 года, предусматривает выделение $187 млн для 2,3 млн нуждающихся украинцев.
Согласно информации координатора системы ООН в Украине Нила Уокера, в прошлом году помощь предоставили 1,1 млн жителей Украины.
Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш во время конференции поблагодарил структуры ЕС и ООН за поддержку.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
В декабре 2017 года представитель Всемирной продовольственной программы ООН сообщил, что организация решила прекратить поставки продовольствия и другой гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от конфликта. По его словам, ВПП будет продолжать деятельность в Украине в ограниченном режиме.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Донецкая область, ООН, конфликт, Луганская область, гуманитарная помощь, боевики, ВСУ
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