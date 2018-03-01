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"Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"
Пользователей соцсетей снова охватил волна ностальгии и грустных воспоминаний по прежней жизни в ныне оккупированном российскими боевиками Донецке. На этот раз темой обсуждения в одном из донецких пабликов стало нынешнее состояние легендарной ранее "Донбасс Арены", передает "Диалог.UA". Около года назад этот объект окончательно "отжали" террористы. Боевики тогда заявили, что совсем скоро "Донбасс Арена" будет принимать "масштабные концерты мирового уровня и серьезные спортивные состязания". Но сегодня многие понимают, стадион настолько добит, что для его возрождения потребуется не только много времени, но и большие средства. Отсюда улетели последние утки, теперь здесь пусто и печально.
"Будто все вымерло", "Наша красавица "Донбасс Арена" в Донецке. Стоит одинокая, никого там нет, даже утки улетели с пруда. Жалко, правда? "Помните, там был и футбол, и концерты, потом наши бабушки-дедушки оттуда приносили продукты, которые Ахметов раздавал? Ни футбола, ни концертов, ни продуктов... Кому оно мешало - ну и раздавали бы дальше - или что, у нас уже нет тех, кто нуждается, уже все процветают?"
"Блин, как жалко все-таки стадиончик! Сейчас прям мрак какой-то, аж до слез", – пишут пользователи группы. Они констатируют, что в ОРДО ситуация только ухудшается, много людей покидают фейковую республику, растет безработица. "Заводы отжали и закрыли, тысячи людей оставили без работы. Молодцы, что сказать", - пишут дончане. Ранее блогер рассказал, как террористы уничтожают оккупированную территорию, превращая Донецк в гетто
Теги: Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, стадион
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