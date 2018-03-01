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Архив - Донецкая область

На Донбассе разведут силы: названы дата и место

01.03.2018 21:03
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На Донбассе разведут силы: названы дата и место

Разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской (Луганщина) может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в этом районе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает from-ua.com.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 года может состояться разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", - подчеркнула она.

Отмечается, что украинская сторона настаивает на выполнении ранее достигнутых в рамках Минского процесса договоренностей, в частности о соблюдении линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханки, Кумачового.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, Кучма, Станица Луганская, Минские договоренности
 
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