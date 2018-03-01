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ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг раскритиковал украинских военных за взятие под контроль населенных пунктов в «серой зоне». Об этом он заявил во время брифинга, передает inforesist.org.
Хуг обратил внимание на вход украинских военных в село Новоалександровка, которое находилось в так называемой «серой зоне». Таким образом ВСУ переместили свои позиции еще ближе к линии соприкосновения, что неизбежно приведет к еще большему насилию.
По его мнению, такие действия обострят ситуацию в регионе. Хуг отметил, что по Минским соглашениям, военнослужащие ВСУ должны оставаться на своих позициях без продвижения вперед.
«За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения. Что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороны, является повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия», рассказал он.
Напомним, село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области перешло под контроль ВСУ 31 января, до этого оно находилось между позициями украинских военных и боевиков.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, АТО, боевики, ВСУ, Минские договоренности, серая зона, СММ ОБСЕ
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