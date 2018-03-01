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«Они защищали русский язык»: боевики «Л/ДНР» предъявили новое требование Украине
Пророссийские террористы «Л/ДНР» во время встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске озвучили требования в адрес Киева передать им задержанных пособников боевиков и осужденных в Украине российских граждан. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Рады, представитель Украины и ТКГ Ирина Геращенко.
«В среду в Минске состоялось заседание гуманитарной группы, где накануне украинскую сторону представляли другие ее участники (там работают Медведчук, обмудсмен Лутковская, эксперты СБУ). Как рассказали мне коллеги из СБУ и Лутковская, состоялась непростая дискуссия о продолжении освобождения заложников», - написала она.
Также вице-спикер парламента добавила, что террористы ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые «боролись за молодые республики и защищали русский язык», - добавила парламентарий. Геращенко подчеркнула, что позиция Украины в данном вопросе остается прежней.
«Мы готовы передать заблудившихся россиян, которых Россия направила на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клиха, других пленников)», - подчеркнула она.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, СБУ, ДНР, ЛНР, Геращенко, Минские договоренности, пленные
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