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Архив - Донецкая область

Покровск может остаться без воды

01.03.2018 22:30
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Покровск может остаться без воды

Сегодня произошла авария на первом подъёме Южно-Донбасского водовода. Об этом в ходе экстренного совещания сообщил главный инженер Покровского регионального производственного управления компании «Вода Донбасса» Виталий Чёрный, Знамя индустрии.

Причина и точное место аварии пока неизвестны. По словам Виталия Анатольевича это произошло на не подконтрольной территории в районе Ясиноватой.

В связи с прекращением подачи воды жителей большого Покровска просят не паниковать и не брать воду из системы отопления. Иначе это может привести к необратимым последствиям.

Руководители предприятий и учреждений города нацелены на контроль и обеспечение вверенных им объектов технической и питьевой водой.

На помощь городу пришли сотрудники службы МЧС, 66-го военного госпиталя и полиция.

Более подробную информацию о причине аварии и мерах, которые предпринимает Покровский городской совет читайте на нашем сайте в самое ближайшее время. Журналисты ZI продолжают следить за ситуацией.



Теги: Донбасс, вода, авария, Покровск
 
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