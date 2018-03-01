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Покровск может остаться без воды
Сегодня произошла авария на первом подъёме Южно-Донбасского водовода. Об этом в ходе экстренного совещания сообщил главный инженер Покровского регионального производственного управления компании «Вода Донбасса» Виталий Чёрный, Знамя индустрии.
Причина и точное место аварии пока неизвестны. По словам Виталия Анатольевича это произошло на не подконтрольной территории в районе Ясиноватой.
В связи с прекращением подачи воды жителей большого Покровска просят не паниковать и не брать воду из системы отопления. Иначе это может привести к необратимым последствиям.
Руководители предприятий и учреждений города нацелены на контроль и обеспечение вверенных им объектов технической и питьевой водой.
На помощь городу пришли сотрудники службы МЧС, 66-го военного госпиталя и полиция.
Более подробную информацию о причине аварии и мерах, которые предпринимает Покровский городской совет читайте на нашем сайте в самое ближайшее время. Журналисты ZI продолжают следить за ситуацией.
Теги: Донбасс, вода, авария, Покровск
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