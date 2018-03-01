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"Половина армейских биатлонистов РФ уже в донецких степях. Потери будут еще больше
Потерями огромной разрушительной силы оборачивается для российской армии ее участие в войнах в Украине и в Сирии.
Как пишет журналист Виктор Шевчук, наглядным показателем стало отсутствие у российских биатлонистов наград на последней Олимпиаде, передает "Диалог.UA". Дело в том, что этот вид спорта в России традиционно курировали военные, и многие биатлонисты служили снайперами, участвовали как бойцы армии РФ во многих вооруженных конфликтах, в том числе в Донбассе и в Сирии. Следствие - потери.
Как отмечает журналист, все более улучшающееся оснащение украинской армии и боевая подготовка наших военнослужащих создают россиянам серьезнейшие проблемы, наиболее болезненная из которых - потери живой силы и техники. Ситуация в Сирии - тоже все более неблагоприятная для россиян. Там сыграли роковую роль изменение расстановки сил и все более активное участие в военных действиях израильтян и американцев, для которых солдаты армии РФ, воюющие на стороне армии Асада, - террористы. "Суммарно годовые потери на двух театрах военных действий у России можно оценить в 1500 контрактников. Много это или мало? С точки зрения статистики нет - в армии РФ около 150 тыс. контрактников, которые могут воевать (тыловиков и обеспечение не считаем). Но если вглядеться в детали становится понятно, что в конфликтах средней интенсивности вымываются в основном военные специалисты. Характерный пример - Донбасс, где уже прошло 4 ротации снайперов за 2017 год. И все ротации с заметными потерями. С 2018 года потери РФ в Украине возрастут - на вооружение ВСУ поступит около 1000 крупнокалиберных снайперских винтовок с предельной границей стрельбы 2 километра. Также - до 5000 полевых тепловизоров (оценка Лондонского центра анализа вооружений). Приедут и новейшие средства РЭБ, артиллерийской борьбы, появятся первые ударные беспилотники и резко (в 5 раз!) возрастет плотность ПТРК 3-го и 4-го поколения", - пишет журналист. Он полагает, что в этом и в следующем году ежегодные потери армии России составят не менее 4 тысяч человек, и все они - хорошо подготовленные военные спецы из боеспособных частей. А суммарные потери российской армии только за 2014-2018 могут составлять до 12 тысяч человек - квалифицированных военных, имеющих опыт участия в боевых действиях. Однако если ситуации в Сирии и Украине существенно обострятся и актуализируется пессимистический для россиян сценарий, то их потери могут возрасти до 25 тысяч человек, что равнозначно колоссальному кризису для армии и почти полной потерей боеспособности. "Это только часть расплаты за эпоху путинского "величия" и "вставания с колен"", - подытоживает журналист
Теги: Россия, Донбасс, биатлон, потери
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