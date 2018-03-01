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Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев

01.03.2018 08:06
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Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев

Президент РФ Владимир Путин разрешит ввести на украинский Донбасс миротворцев ООН только в обмен на лишение его статуса агрессора. Об этом сообщает “Диалог.UA”.

Президент РФ отметил, что Россия вполне поддерживает размещение миротворческих сил ООН на оккупированном Донбассе. “Мы, как минимум, не против”, - выдал Путин и тут же поставил ключевое условие. Так, он потребовал договариваться на эту тему не с ним, а с его марионетками “Л/ДНР”, пытаясь таким образом избавить себя от позорного статуса агрессора и оккупанта. “Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать”, - пожаловался несменный российский лидер. В Украине молниеносно отреагировали на предложение Путина. Так, его слова прокомментировал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. Он назвал предложение агрессора “ловушкой”, пообещав, что у того не получится избежать ответственности за свои злодеяния



Теги: Донбасс, Путин, продажа, миротворцы
 
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