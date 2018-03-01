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Ситуация в пунктах пропуска утром 1 марта
Сегодня утром, 1 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 26,8 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 6600 человек и 919 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6836 человек и 1340 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5416 человек и 1020 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1980 человек и 475 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 6015 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 40/70;
КПВВ «Марьинка» – 25/30;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
КПВВ «Гнутово» – 0/0.
Напомним, с сегодняшнего дня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Наталья: «8:00. На ДНР на 8:30 (по местному, "московскому" времени, – ред.) в сторону Курахово насчитала 50 машин и 10 льготы. Людей не видно. Может автобус только увез. На "нулевом" украинском блокпосту машин 60. Людей человек 100. Это на 9:00. Время донецкое. В сторону Курахово»;
Роман: «8:23. "Каргилл": из Донецка 25 машин. 9:00 (по местному, "московскому" времени, – ред.)»;
Наталья: «8:27. Курахово в Донецк машин 10. Людей нет. 9:25 (по местному, "московскому" времени, – ред.)».
КПВВ «Гнутово»:
Иван: «5:55. На Гнутово не проехать со стороны Донецка. Замело все. Едем назад»;
«81836»: «7:44. На Гнутово не проехали. Маршрутку развернули на блокпосту ДНР»;
Елена: «7:51. На Гнутово ехал знакомый – развернули в Старобешево полиция, сказали от Тельманово дорога закрыта».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 18 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 38 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, ДНР, ЛНР, пункты пропуска, КПВВ
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