«Умер, не приходя в сознание». Стало известно о молодом бойце, трагически погибшем в АТО

01.03.2018 16:12

Украина потеряла еще одного защитника – в госпитале от тяжелых ран умер военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Александр Казимиров. Об этом написал журналист и волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.

Как сообщается, 21-летний боец умер еще в ночь на 26 февраля, однако информация о смерти появилась только сейчас. Парень был уроженцем села Щербани Хмельницкой области.

«Умер не выходя из комы, в которой пробыл несколько недель после подрыва на мине, в ночь с 25 на 26.02.2018», – написал волонтер.

По данным штаба АТО, Александр служил по контракту с 2016 года. 18 февраля получил тяжелые ранения, подорвавшись на мине. Его прооперировали в Харьковском госпитале, но после операции он не пришел в сознание.