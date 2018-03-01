В «ДНР» задерживают и допрашивают местных жителей, чьи родственники работают в силовых органах Украины

01.03.2018 08:42

Боевики из «правоохранительных органов ДНР» активизировали фильтрационные мероприятия среди лиц, проживающих на контролируемой «ДНР» территории и имеющих постоянные контакты или родственные связи на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. При этом в «особую группу риска» попадают лица, родственники которых проходят службу в СБУ, ВС Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых органах. Наблюдаются отдельные случаи задержания таких лиц, их многочасовые допросы, в том числе с использованием приемов психологического и физического воздействия.