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Архив - Донецкая область

В «ДНР» задерживают и допрашивают местных жителей, чьи родственники работают в силовых органах Украины

01.03.2018 08:42
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В «ДНР» задерживают и допрашивают местных жителей, чьи родственники работают в силовых органах Украины

Боевики из «правоохранительных органов ДНР» активизировали фильтрационные мероприятия среди лиц, проживающих на контролируемой «ДНР» территории и имеющих постоянные контакты или родственные связи на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. При этом в «особую группу риска» попадают лица, родственники которых проходят службу в СБУ, ВС Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых органах. Наблюдаются отдельные случаи задержания таких лиц, их многочасовые допросы, в том числе с использованием приемов психологического и физического воздействия.



Теги: Донбасс, родственник, задержание, ДНР
 
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