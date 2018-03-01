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Архив - Донецкая область

В «ЛНР» из-за снежных заносов перекрыли несколько автомобильных дорог

01.03.2018 15:30
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В «ЛНР» из-за снежных заносов перекрыли несколько автомобильных дорог

В «Луганской народной республике» сегодня, 1 марта, в связи с сильным ветром, снегопадами и снежными заносами перекрыто движение транспортных средств на ряде автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР», передает dnews.dn.ua.

Полностью перекрыто движение транспорта по следующим направлениям:

Брянка – Комиссаровка;
Георгиевка – Ровеньки;
Новосветловка – Макаров Яр (Пархоменко);
Сорокино (Краснодон) – Большой Суходол;
Успенка – Антрацит;
Перевальск – Ивановка;
Ивановка – Красная Поляна.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» сегодня, 1 марта, в связи с ухудшением погодных условий «до особого распоряжения» запрещено движение транспорта на отдельных участках автомобильных дорог.



Теги: Донбасс, движение, погода, транспорт, МВД, дороги, ДНР, ЛНР
 
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