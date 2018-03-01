В Мариуполе волонтеры ищут приюты бездомным животным. Уникальная акция набирает ход. ВИДЕО

01.03.2018 10:13

Зоозащитники Мариуполя инициировали акцию «Хочу домой», чтобы бездомные животные обрели приют. В рамках акции по городу размещают плакаты, баннеры и наклейки на авто с фотографией кота или собаки, которым нужен дом, передает MRPL.CITY.

В акции уже участвуют некоторые предприятия, ветеринары, благотворительный фонд и простые мариупольцы. По словам инициатора мероприятия Ольги Даниленко, все подобранные волонтерами питомцы вылечены ветеринарами и стерилизованы.

«Мы подбираем животных, лечим, стерилизуем и потом ищем им хозяев. Активных волонтеров среди нас человек 15, есть и врачи, разместившие баннеры «Хочу домой», и согласившиеся проводить стерилизацию по льготной цене. Некоторые из нас на передержке у себя дома выхаживают до 30 животных. Это очень тяжело - люди во всем себе отказывают, чтобы прокормить и пролечить такое количество. Если бы к нам присоединилось больше мариупольцев, было бы намного легче. В рамках акции мы раздаем плакаты, размещаем их на стендах, подъездах, баннеры - на фасадах зданий», - отмечает Ольга Даниленко.

Она отметила, что такой благотворительностью зоозащитники занимаются несколько лет и, чтобы работа была более эффективной, они объединилась в соцсетях в группу «Животные в дар».

«Мы не усыпляем кошек и собак и боремся до последнего за их жизнь – довольно часто, вопреки рекомендации врача усыпить питомца, животные выздоравливали, и я их удачно пристраивала. Так, хороших хозяев нередко находили питомцы, оставшиеся без глаз или лап. Все это исключительно по нашей доброй воле, потому что мы не можем пройти мимо животного, оказавшегося в беде, - нам никто не выделяет средства и не оказывает помощь. Своими усилиями мы закупили врачам города клипсаторы и клейматоры для животных», - подчеркнула Ольга Даниленко.

Она уточнила, что на основном плакате изображен кот Марсик, которого нашли более года назад и с тех пор ему ищут хозяев.

Все это время он находится на территории одного из бизнес-центров и стал любимцем сотрудников и посетителей. Благодаря акции «Хочу домой» уже пристроена одна из кошек. Акция действует на постоянной основе. Чтобы присоединиться к ней, мариупольцы могут обратиться по номеру, указанному в плакате.