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В Минске боевики ОРДЛО высказали свои требования
На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске представители ОРДЛО потребовали освободить российских пленных, на что украинская сторона согласна, но с условием. Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на сообщение в Facebook вице-спикера парламента Ирины Геращенко.
По ее словам, Украина готова отдать России ее соотечественников-боевиков, но взамен на украинских политзаключенных.
"Как сообщили меня коллеги из СБУ и госпожа Лутковская (украинский омбудсмен – ред.), состоялась непростая дискуссия о продлении освобождения заложников. Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян России, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха, других пленников). В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах и стоим на том, что этот процесс освобождения наших с РФ должно быть разблокирован и продолжен. К сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО, их нам не отдают", – написала Геращенко.
Теги: Донбасс, Минск, требование, боевики, ОРДЛО
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