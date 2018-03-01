«Власти» ОРДО предоставили гарантии безопасности для восстановления «Водафон»

01.03.2018 08:01

Во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, сторона ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад, сообщает ДонПресс.

Пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: «Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018, информация об этом была передана СММ ОБСЕ».

Она добавила, в сегодняшнем заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи «Водафон Украина». Так, он отметил, что компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, находящееся на оккупированной части Донбасса. Олифер уточнила: «После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО»