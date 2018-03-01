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Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией
01.03.2018 21:24
Главарь боевиков "ДНР"Александр Захарченко заявляет, что союз с Россией является главным приоритетом внешней политики так называемой "республики". Об этом сообщают сепаратистские информресурсы со ссылкой на его заявление, сделанное в четверг, передает 62.ua.
"Считаю, что союз с Россией является важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с Россией – наш твердый выбор. Это уже происходит. Интеграция – культурная, экономическая, гуманитарная – уже идет, и мы не свернем с этого пути", – сказал Захарченко.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, приоритет, интеграция, ДНР, ЛНР, Захарченко
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