Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией

01.03.2018 21:24

Главарь боевиков "ДНР"Александр Захарченко заявляет, что союз с Россией является главным приоритетом внешней политики так называемой "республики". Об этом сообщают сепаратистские информресурсы со ссылкой на его заявление, сделанное в четверг, передает 62.ua.

"Считаю, что союз с Россией является важнейшим приоритетом внешней политики республики. Общее будущее с Россией – наш твердый выбор. Это уже происходит. Интеграция – культурная, экономическая, гуманитарная – уже идет, и мы не свернем с этого пути", – сказал Захарченко.