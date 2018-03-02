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Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли Жованку: снаряды попали в дома местных жителей

02.03.2018 22:04
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Боевики обстреляли Жованку: снаряды попали в дома местных жителей

Сегодня ночью боевики обстреляли прифронтовую Жованку в Донецкой области.

В результате чего, снаряды попали в дома местных жителей, что привело к пожару.

Глава ВГА Зайцево Владимир Веселкин сообщил, что справляться с последствиями обстрела на месте людям помогают украинские спасатели, военные и волонтеры, передает donpress.com.



Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Жованка
 
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