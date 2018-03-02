Боевики обстреляли Жованку: снаряды попали в дома местных жителей

02.03.2018 22:04

Сегодня ночью боевики обстреляли прифронтовую Жованку в Донецкой области.

В результате чего, снаряды попали в дома местных жителей, что привело к пожару.

Глава ВГА Зайцево Владимир Веселкин сообщил, что справляться с последствиями обстрела на месте людям помогают украинские спасатели, военные и волонтеры, передает donpress.com.