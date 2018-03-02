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Главный террорист "ДНР" Захарченко рассказал, куда ведет "народную республику"
"Глава ДНР" решил не отставать от своего кремлевского босса и организовал пресс-конференцию в оккупированном Донецке. Она прошла одновременно с обращением Путина к Федеральному собранию. В четверг, 1 марта, одновременно с выступлением Владимира Путина в Москве в Донецке перед местными СМИ выступил "глава ДНР", передает ресурс LIGAnews и dialog.ua.
Сообщается, что выступление перед донецкими медийщиками лидера пророссийских боевиков было анонсировано как подведение итогов работы "общественного движения Донецкая республика". На деле, это движение представляет собой нечто, напоминающее правящую партию в самой России.
Захарченко заявил, что он и "его республика" будут двигаться только в одном направлении с Россией. При этом он подчеркнул, что этот курс был выбран давно и "ДНР" с него уже не свернет.
Главарь похвастался успехами, приводя примеры такого "сотрудничества". По его словам, программа между Россией и "ДНР" действует уже больше года. В рамках ее уже прошли фестивали, выставки и концерты. В марте 2017 года в Донецке был создан комитет "Россия - Донбасс", который и занимается вопросами "культуры и обмена опытом".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Путин, конференция, ДНР, боевики, Захарченко
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