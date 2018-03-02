Янукович призвал к переговорам с террористами Донбасса и пообещал лично организовать встречу Украины и боевиков "ЛНР/ДНР". ВИДЕО

02.03.2018 12:00

Украинские власти должны начать мирные переговоры с российскими боевиками на территории, временно подконтрольной наемникам "ЛНР/ДНР", а Россия, США и Евросоюз должны выступить гарантами будущего переговорного процесса. Такое заявление сегодня, 2 марта, из Москвы во время своей пресс-конференции сделал экс-президент Виктор Янукович, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что надо отходить от понятия "оккупированная территория" и вести диалог с конкретными людьми. Также сбежавший президент пообещал лично обратиться к гарантам подписания мирного соглашения, имеется в виду договор между Януковичем и лидерами оппозиции от 2014 года с тем, чтобы они организовали такие переговоры. "Это сегодня главный вопрос. И все, что от меня будет зависеть, я сделаю все возможное", - отметил беглый Янукович.

Он добавил, что затронет при обращении темы восстановления разрушенной экономики и инфраструктуры ОРДЛО. Ранее Янукович заявил, что всегда был за территориальную целостность Украины, и в происходящем в стране обвинил нынешние украинские власти.