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Янукович призвал к переговорам с террористами Донбасса и пообещал лично организовать встречу Украины и боевиков "ЛНР/ДНР". ВИДЕО
Украинские власти должны начать мирные переговоры с российскими боевиками на территории, временно подконтрольной наемникам "ЛНР/ДНР", а Россия, США и Евросоюз должны выступить гарантами будущего переговорного процесса. Такое заявление сегодня, 2 марта, из Москвы во время своей пресс-конференции сделал экс-президент Виктор Янукович, передает "Диалог.UA".
Он отметил, что надо отходить от понятия "оккупированная территория" и вести диалог с конкретными людьми. Также сбежавший президент пообещал лично обратиться к гарантам подписания мирного соглашения, имеется в виду договор между Януковичем и лидерами оппозиции от 2014 года с тем, чтобы они организовали такие переговоры. "Это сегодня главный вопрос. И все, что от меня будет зависеть, я сделаю все возможное", - отметил беглый Янукович.
Он добавил, что затронет при обращении темы восстановления разрушенной экономики и инфраструктуры ОРДЛО. Ранее Янукович заявил, что всегда был за территориальную целостность Украины, и в происходящем в стране обвинил нынешние украинские власти.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Европейский союз, переговоры, ДНР, ЛНР, боевики, Янукович
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