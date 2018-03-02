Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Янукович призвал к переговорам с террористами Донбасса и пообещал лично организовать встречу Украины и боевиков "ЛНР/ДНР". ВИДЕО

02.03.2018 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Янукович призвал к переговорам с террористами Донбасса и пообещал лично организовать встречу Украины и боевиков "ЛНР/ДНР". ВИДЕО

Украинские власти должны начать мирные переговоры с российскими боевиками на территории, временно подконтрольной наемникам "ЛНР/ДНР", а Россия, США и Евросоюз должны выступить гарантами будущего переговорного процесса. Такое заявление сегодня, 2 марта, из Москвы во время своей пресс-конференции сделал экс-президент Виктор Янукович, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что надо отходить от понятия "оккупированная территория" и вести диалог с конкретными людьми. Также сбежавший президент пообещал лично обратиться к гарантам подписания мирного соглашения, имеется в виду договор между Януковичем и лидерами оппозиции от 2014 года с тем, чтобы они организовали такие переговоры. "Это сегодня главный вопрос. И все, что от меня будет зависеть, я сделаю все возможное", - отметил беглый Янукович.

Он добавил, что затронет при обращении темы восстановления разрушенной экономики и инфраструктуры ОРДЛО. Ранее Янукович заявил, что всегда был за территориальную целостность Украины, и в происходящем в стране обвинил нынешние украинские власти.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Европейский союз, переговоры, ДНР, ЛНР, боевики, Янукович
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх