Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ

02.03.2018 20:07

Александр Янукович продал две шахты главе Донбассэнерго Эдуарду Бондаренко, а не куратору угольной отрасли Виталию Кропачеву.

Куратор государственной угольной отрасли Виталий Кропачев не смог закрыть сделку по выкупу уставных фондов ООО Новогродовская 1-3 и ООО Россия. Об этом пишет biz.liga.net. По данным издания, срыв сделки произошел в феврале, когда от нее отказалась сторона продавца - группа ДРФЦ Александра Януковича.

В разговоре с изданием Кропачев подтвердил эту информацию. "Продавец вышел из переговорного процесса", - сказал Кропачев.

Он связывает срыв сделки с "шумихой в прессе" вокруг своей персоны. В то же время источники сообщили, что переговорщики со стороны старшего сына Януковича отказались продавать компании из-за нарушения Виталием Кропачевым своих обязательств.

Так, по их словам, ООО Новогродовская 1-3 и ООО Россия были переданы в оперативное управление Кропачева больше года назад, и с того времени он должен был провести комплекс производственных мер на обоих предприятиях, которые позволили бы им возобновить добычу угля.

Планировалось, что после того, как обе шахты возобновят работу, структуры Кропачева произведут расчет по их выкупу со стороной Януковича. "Это не было сделано. Обе компании стоят. До сих пор", - сказал источник.

Сам Кропачев опровергает свою причастность к административному управлению шахтами. "Я ни дня ими не управлял и не инвестировал в них деньги", - заявил бизнесмен.

По данным издания, в 20-х числах февраля ООО Новогродовская 1-3 и ООО Россия были проданы новому владельцу. Формально им числится бизнесмен из Макеевки Валерий Атанов (выходец из группы Механик Виктора Вишневецкого).

По информации издания, в этой сделке Атанов представляет интересы Эдуарда Бондаренко - главы Донбассэнерго, контролируемой Александром Януковичем.

В разговоре с изданием Эдуард Бондаренко подтвердил свое отношение к обеим шахтам, но при этом подчеркнул, что в этом проекте он представляет собственный интерес.

"Я не фронтирую кого-то (Александра Януковича, - Ред.). Если мой интерес к этим компаниям реализуется, готов их развивать - уже к июлю на Новогродовской мы готовы запускать лаву, которая будет выдавать 60 000 т угля в месяц против сегодняшнего нуля", - рассказал Бондаренко.

ООО Новогродовская 1-3 и ООО Россия получили часть так называемых "полей" (разрабатываемых залежей угля) одноименных государственных шахт в 2012 г., когда президентом был Виктор Янукович. Реализацией этого проекта в интересах его сына Александра занимался Александр Сичинава - тогдашний глава набсовета Всеукраинского банка развития из группы МАКО.