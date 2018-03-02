- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- “Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады18:01
- С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных17:39
Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ
Александр Янукович продал две шахты главе Донбассэнерго Эдуарду Бондаренко, а не куратору угольной отрасли Виталию Кропачеву.
Куратор государственной угольной отрасли Виталий Кропачев не смог закрыть сделку по выкупу уставных фондов ООО Новогродовская 1-3 и ООО Россия. Об этом пишет biz.liga.net. По данным издания, срыв сделки произошел в феврале, когда от нее отказалась сторона продавца - группа ДРФЦ Александра Януковича.
В разговоре с изданием Кропачев подтвердил эту информацию. "Продавец вышел из переговорного процесса", - сказал Кропачев.
Он связывает срыв сделки с "шумихой в прессе" вокруг своей персоны. В то же время источники сообщили, что переговорщики со стороны старшего сына Януковича отказались продавать компании из-за нарушения Виталием Кропачевым своих обязательств.
Так, по их словам, ООО Новогродовская 1-3 и ООО Россия были переданы в оперативное управление Кропачева больше года назад, и с того времени он должен был провести комплекс производственных мер на обоих предприятиях, которые позволили бы им возобновить добычу угля.
Планировалось, что после того, как обе шахты возобновят работу, структуры Кропачева произведут расчет по их выкупу со стороной Януковича. "Это не было сделано. Обе компании стоят. До сих пор", - сказал источник.
Сам Кропачев опровергает свою причастность к административному управлению шахтами. "Я ни дня ими не управлял и не инвестировал в них деньги", - заявил бизнесмен.
По данным издания, в 20-х числах февраля ООО Новогродовская 1-3 и ООО Россия были проданы новому владельцу. Формально им числится бизнесмен из Макеевки Валерий Атанов (выходец из группы Механик Виктора Вишневецкого).
По информации издания, в этой сделке Атанов представляет интересы Эдуарда Бондаренко - главы Донбассэнерго, контролируемой Александром Януковичем.
В разговоре с изданием Эдуард Бондаренко подтвердил свое отношение к обеим шахтам, но при этом подчеркнул, что в этом проекте он представляет собственный интерес.
"Я не фронтирую кого-то (Александра Януковича, - Ред.). Если мой интерес к этим компаниям реализуется, готов их развивать - уже к июлю на Новогродовской мы готовы запускать лаву, которая будет выдавать 60 000 т угля в месяц против сегодняшнего нуля", - рассказал Бондаренко.
ООО Новогродовская 1-3 и ООО Россия получили часть так называемых "полей" (разрабатываемых залежей угля) одноименных государственных шахт в 2012 г., когда президентом был Виктор Янукович. Реализацией этого проекта в интересах его сына Александра занимался Александр Сичинава - тогдашний глава набсовета Всеукраинского банка развития из группы МАКО.
Теги: Донбасс, продажа, шахта, Янукович
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- “Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады18:01
- С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных17:39
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Характер женщины по её имени