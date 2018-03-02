- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- “Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады18:01
- С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных17:39
Янукович встречается с представителями Донбасса. Владеет 100-процентной информацией о происходящем
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что следит за ситуацией на востоке Украины и встречается периодически с представителями Донбасса. Об этом он сказал на пресс-конференции в России, пишет Сегодня.
"Что касается Донбасса, я встречаюсь иногда с представителями Донбасса. Я очень часто встречаюсь с землячками, которые выехали оттуда и которые как челноки туда ездят. Для меня это особая боль в сердце. Я не теряю связь и держу руку на пульсе. А какие способы и методы, позвольте я на этот вопрос я отвечать не буду. Я владею абсолютно на 100% информацией. Я не со всем согласен, что происходит в том числе и там. Не со всем. Но люди в тяжелейшей ситуации, и они себя защищают. Они страдают. И им нужно помочь выйти из этой ситуации", – сказал Янукович.
Также экс-гарант заявил, что хочет обратиться к России и США по Донбассу. По его словам, обращение будет к странам-гарантам подписания соглашения с оппозицией 21 февраля 2014 года с предложениями по урегулированию ситуации на Донбассе
Теги: Донбасс, информация, представительство, встреча, Янукович
- Жебривский: явка на выборах в Донецкой области составит не более 35 - 45%
- Знаменитая банда Тролля поймана
- Анна Герман: "Пока длятся беспорядки - переговоров с оппозицией не будет"
- Порошенко в Париже проводит встречу с Олландом
- Порошенко, Штайнмайер и Эро обсудили размещение миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- “Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады18:01
- С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных17:39
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Характер женщины по её имени