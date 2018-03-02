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Янукович встречается с представителями Донбасса. Владеет 100-процентной информацией о происходящем

02.03.2018 17:01
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Янукович встречается с представителями Донбасса. Владеет 100-процентной информацией о происходящем

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что следит за ситуацией на востоке Украины и встречается периодически с представителями Донбасса. Об этом он сказал на пресс-конференции в России, пишет Сегодня.
"Что касается Донбасса, я встречаюсь иногда с представителями Донбасса. Я очень часто встречаюсь с землячками, которые выехали оттуда и которые как челноки туда ездят. Для меня это особая боль в сердце. Я не теряю связь и держу руку на пульсе. А какие способы и методы, позвольте я на этот вопрос я отвечать не буду. Я владею абсолютно на 100% информацией. Я не со всем согласен, что происходит в том числе и там. Не со всем. Но люди в тяжелейшей ситуации, и они себя защищают. Они страдают. И им нужно помочь выйти из этой ситуации", – сказал Янукович.
Также экс-гарант заявил, что хочет обратиться к России и США по Донбассу. По его словам, обращение будет к странам-гарантам подписания соглашения с оппозицией 21 февраля 2014 года с предложениями по урегулированию ситуации на Донбассе



Теги: Донбасс, информация, представительство, встреча, Янукович
 
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