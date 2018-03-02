На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ

02.03.2018 07:45

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали снижение количества обстрелов на Донбассе. За сутки зафиксировали около 500 против ориентировочно 620, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Почти 80% взрывов зафиксировано на юго-восток от Светлодарска в период с вечера 27 до вечера 28 февраля", - говорится в сообщении.

Камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала 30 взрывов, 164 снаряда с запада на восток, 74 снаряда с востока на запад, 1 выпущенный вверх снаряд, 4 выпущенные вверх осветительные ракеты и 10 вспышек дульного пламени - все по 0,5-3 км на юг.

Вечером следующего дня та же камера зафиксировала 3 взрыва неопределенного происхождения по 0,5-3 км на юг.

Вечером 27 и в ночь на 28 февраля, находясь в Светлодарске, наблюдатели слышали более 300 взрывов, а также очереди из крупнокалиберного пулемета - все за 4-6 км на юг и юго-восток.

28 февраля, осуществляя мониторинг в том же населенном пункте, команда Миссии слышала примерно 60 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди из крупнокалиберного пулемета - все за 3-6 км на юго-восток.

28 февраля, находясь неподалеку от Ломакино (подконтролен правительству, 15 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали 21 взрыв и около 50 очередей и выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - все в секторе от северо-северо-востока к юго-востоку.

СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области (3 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (6 взрывов).

Напомним, что в июне 2018 года генсек ОБСЕ Томас Гремингер планирует посетить Донбасс и Киев.

Как сообщала "Страна", 5 марта на Донбассе может наступить перемирие при условии выполнения минских договоренностей. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя украинской стороны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.