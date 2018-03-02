- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности09:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 марта08:57
- ОБСЕ отчиталась о "грузе 200" в "ДНР"08:30
- Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы08:21
- На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ07:45
- Главный террорист "ДНР" Захарченко рассказал, куда ведет "народную республику"07:06
- Покровск может остаться без воды22:30
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали снижение количества обстрелов на Донбассе. За сутки зафиксировали около 500 против ориентировочно 620, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Почти 80% взрывов зафиксировано на юго-восток от Светлодарска в период с вечера 27 до вечера 28 февраля", - говорится в сообщении.
Камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала 30 взрывов, 164 снаряда с запада на восток, 74 снаряда с востока на запад, 1 выпущенный вверх снаряд, 4 выпущенные вверх осветительные ракеты и 10 вспышек дульного пламени - все по 0,5-3 км на юг.
Вечером следующего дня та же камера зафиксировала 3 взрыва неопределенного происхождения по 0,5-3 км на юг.
Вечером 27 и в ночь на 28 февраля, находясь в Светлодарске, наблюдатели слышали более 300 взрывов, а также очереди из крупнокалиберного пулемета - все за 4-6 км на юг и юго-восток.
28 февраля, осуществляя мониторинг в том же населенном пункте, команда Миссии слышала примерно 60 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди из крупнокалиберного пулемета - все за 3-6 км на юго-восток.
28 февраля, находясь неподалеку от Ломакино (подконтролен правительству, 15 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали 21 взрыв и около 50 очередей и выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - все в секторе от северо-северо-востока к юго-востоку.
СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области (3 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (6 взрывов).
Напомним, что в июне 2018 года генсек ОБСЕ Томас Гремингер планирует посетить Донбасс и Киев.
Как сообщала "Страна", 5 марта на Донбассе может наступить перемирие при условии выполнения минских договоренностей. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя украинской стороны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, Луганская область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы
- В ОБСЕ зафиксировали более 600 взрывов на Донбассе
- ОБСЕ зафиксировала более 300 взрывов на Донбассе
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко
- Наблюдатели ОБСЕ могут навсегда покинуть оккупированный Донбасс: Хуг объяснил, почему СММ фактически должна закончить работу
- Взрывная беда Донбасса
- Появились фото разведывательного полета военного беспилотника США в небе Украины
- Переселенцы возмущены проверками СБУ09:28
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности09:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 марта08:57
- ОБСЕ отчиталась о "грузе 200" в "ДНР"08:30
- Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы08:21
- На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ07:45
- Главный террорист "ДНР" Захарченко рассказал, куда ведет "народную республику"07:06
- Покровск может остаться без воды22:30
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- Госдеп США одобрил продажу Украине "Джавелинов"09:15
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности09:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 марта08:57
- ОБСЕ отчиталась о "грузе 200" в "ДНР"08:30
- Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы08:21
- Подарки на 8 Марта: чем порадовать любимых женщин 08:14
- На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ07:45
- Исследователь установил точную дату самой масштабной войны07:34
- Главный террорист "ДНР" Захарченко рассказал, куда ведет "народную республику"07:06
- Покровск может остаться без воды22:30
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО
- Арест "министра ДНР" у Захарченко: ветеран разведки раскрыл причины
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»