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На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в пятницу, 2 марта, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает inforesist.org.
«С начала сегодняшних суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский военный, еще двое наших защитников получили ранения», — говорится в сводке по состоянию на 18:00 пятницы, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.
В штабе АТО отмечают, что боевики продолжают обстреливать укрепления Вооруженных сил Украины из запрещенного минского договоренностями вооружения.
«На луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям возле Троицкого.
На донецком направлении противник неоднократно из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки», — сообщается в сводке.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, Минские договоренности
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