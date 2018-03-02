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ОБСЕ отчиталась о "грузе 200" в "ДНР"
02.03.2018 08:30
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ засекли возле оккупированной Амвросиевки в Донецкой области заметили фургон с надписью "Груз 200". Об этом говорится в отчете организации, опубликованном 1 марта, передает obozrevatel.com.
"Возле н.п. Амвросиевка (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели белый фургон с табличками "ДНР", на лобовом стекле которого был знак с надписью "Груз 200" на русском языке. Фургон двигался на юго-восток автодорогой Т0507", - подчеркнули наблюдатели.
Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала на Донбассе вывоз "груза 200" в Россию.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Амвросиевка, ОБСЕ, ДНР, потери
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