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ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко заявил, что наладил контакты с представителями компании украинского оператора Vodafone для восстановления связи, передает donpress.com.
Так, он отметил: «В Минске прошли плодотворные переговоры, где в качестве эксперта присутствовал мой первый заместитель Никита Бородин. Договорились о том, что встречи по вопросу восстановления связи Vodafone на нашей территории будут продолжаться. Уже налажены прямые контакты между нашими специалистами и представителями компании Vodafone благодаря переговорному процессу. У них есть желание восстановить работу сети Vodafone в нашей Республике, а со своей стороны мы пообещали обеспечить им безопасность, координацию с СЦКК и всевозможную технологическую помощь их специалистам».
Яценко добавил, что договоренности о приезде специалистов Vodafone пока еще нет: «Краеугольный момент для нас — договориться со специалистами Vodafone, чтобы они приехали к нам и провели объективный аудит, а также определили проблемы, по которым сеть не запустилась в нашей Республике после включения в ЛНР, и произвели ремонт по всем магистральным каналам связи между ДНР и территорией Украины».
Теги: Донбасс, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, СЦКК
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