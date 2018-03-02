“Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады

02.03.2018 18:01

Газовая блокада, которую объявил разобиженный кремлевский “Газпром”, может обернуться еще и всплеском кровопролития на Донбассе. С таким предупреждением в Facebook выступил известный украинский журналист и общественный деятель Юрий Бутусов, передает “Диалог.UA”.

Стоит отметить, что на днях Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону Украины в газовом транзитном споре с “Газпромом”. Кремль обязали выплатить Киеву 4,63 миллиарда долларов, что вывело россиян из себя. Режим пошел на беспрецедентный шаг: объявил о разрыве контрактов с “Нафтогазом” не только на поставки “голубого топлива” в Украину, но и на его транзит в Европу.

Комментируя данное решение, Бутусов обратил внимание на то, что путинский режим пошел на “прямое и необоснованное нарушение контракта”, чтобы лишить Украину поступлений за транзит, а также вынудить Европу стать более сговорчивой по “Северному потоку - 2”. Такой отчаянный шаг, по мнению Бутусова, свидетельствует еще и о том, что Путину перестала быть важной украинская газотранспортная система.

“Для нас это решение означает и риск обострения боевых действий. Путин показывает, что готов применять самые жесткие меры против Украины. После разрыва контрактов риск повреждения газопровода для РФ будет не важен”, - предупредил журналист.