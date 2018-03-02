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С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) подтверждает приверженность полному и бессрочному прекращению огня на Донбассе, начиная с 00:01 5 марта. Об этом говорится в заявлении ТКГ от 2 марта, которое обнародовала пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, передает 112.
"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины и, руководствуясь ранее достигнутыми соглашениями и обязательствами сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 05 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. (по киевскому времени)", - говорится в заявлении ТКГ.
Кроме того, ТКГ подчеркивает важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; неприменения огня, включая ответный огонь; избегания наступательных действий и разведывательных операций.
В заявлении речь также идет о важности строгого запрета, в частности, ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи их, а также преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.
"Трехсторонняя контактная группа повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", - отмечено в заявлении.
Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, Минские договоренности
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