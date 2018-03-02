- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- “Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады18:01
- С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных17:39
С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных
Небоевые потери Вооруженных сил Украины с начала АТО на Донбассе в 2014 году составили 927 военнослужащих, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Информация предоставлена по состоянию на 2 марта 2018 года.
С начала антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году погибли 2 тыс. 382 украинских военнослужащих. Об этом говорится в ответе Генерального штаба Вооруженных сил Украины на запрос "Українських новин".
"2382 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в ходе антитеррористической операции", – сказано в ответе.
Данные предоставлены по состоянию на 2 марта 2018 года.
Также отмечается, что небоевые потери ВСУ в ходе АТО составили 927 военнослужащих.
При этом Генштаб отказался предоставить информацию, сколько было зафиксировано самоубийств военных в зоне АТО, сославшись на закон "О государственной тайне".
"Информация о самоубийствах среди личного состава ВС Украины относится к сведениям о морально-психологическом состоянии личного состава военных формирований или применения войск (сил), которые позволяют установить их боеспособность", – заявили в Генштабе.
По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года минимум 10 090 человек было убито.
Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе с апреля 2014-го по конец 2017 года составили 2750 человек.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ООН, Луганская область, АТО, боевики, потери, ВСУ
- Захваченные боевики могут получить статус военнопленных – Черныш
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами
- Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов
- Боевики понесли небоевые потери на Донбассе
- Опорные пункты ВСУ около Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм,- штаб АТО
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- “Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады18:01
- С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных17:39
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Характер женщины по её имени