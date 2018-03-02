С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных

02.03.2018 17:39

Небоевые потери Вооруженных сил Украины с начала АТО на Донбассе в 2014 году составили 927 военнослужащих, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Информация предоставлена по состоянию на 2 марта 2018 года.

С начала антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году погибли 2 тыс. 382 украинских военнослужащих. Об этом говорится в ответе Генерального штаба Вооруженных сил Украины на запрос "Українських новин".

"2382 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в ходе антитеррористической операции", – сказано в ответе.

Данные предоставлены по состоянию на 2 марта 2018 года.

Также отмечается, что небоевые потери ВСУ в ходе АТО составили 927 военнослужащих.

При этом Генштаб отказался предоставить информацию, сколько было зафиксировано самоубийств военных в зоне АТО, сославшись на закон "О государственной тайне".

"Информация о самоубийствах среди личного состава ВС Украины относится к сведениям о морально-психологическом состоянии личного состава военных формирований или применения войск (сил), которые позволяют установить их боеспособность", – заявили в Генштабе.

По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года минимум 10 090 человек было убито.

Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе с апреля 2014-го по конец 2017 года составили 2750 человек.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.