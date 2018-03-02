«Шахты Донбасса не могут работать в нормальном режиме, не говоря о развитии», - Анатолий Корзун

02.03.2018 16:22

В январе текущего года государственные угольные предприятия Украины заработали 559 миллионов гривен, при этом минимальные затраты на содержание шахт составили 945 миллионов.

Таким образом дефицит составил 386 миллионов гривен, которые государство вынуждено дотировать в отрасль, сообщил на заседании председателей Независимого профсоюза горняков Украины заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, передает корреспондент ИА «Вчасно».

По словам Анатолия Корзуна, угольная отрасль полностью убыточна и не может работать в нормальном режиме, не говоря уже о развитии.

«Можно сказать, что если не будет увеличения господдержки, шахты существовать не смогут, не говоря уже о развитии,- сказал замминистра. - Сейчас экономическая служба учитывает все эти цифры, чтобы выйти на ту сумму, которая позволила бы обеспечивать выплату зарплаты. Мы начинаем работу комиссии, готовим предложения правительству и Верховной Раде, готовим проекты закона и расчеты, сколько необходимо средств до конца года, чтобы полностью выплачивать зарплаты».

Анатолий Корзун сообщил, что государственные шахты Донбасса стали добывают все меньше угля.

«В январе текущего года на угольных предприятиях реализовали на 115 тысяч тонн меньше, чем в январе минувшего года, - сказал замминистра. - Наблюдается тенденция к снижению добычи угля. Например, по ГП «Селидовуголь» при плане в свыше миллиона тонн ожидается, что будет добыто 800 тысяч тонн, а на реально мы будем иметь 640-650 тысяч тонн. С таким оборотом государственное предприятие существовать не может».

По словам Анатолия Корзуна падение добычи угля связано с тем, что шахты нуждаются в техническом переоснащении, а также с хищениями угля на госпредприятиях.

«Хотелось бы знать сколько машин с углем выезжают с территории шах на Донбассе с углем, - заявил чиновник. - Он вывозится под видом угля для шефа, еще под какими-то предлогами. А на деле государственный уголь предлагается частным структурам под видом угля, добытого в копанках. Таким образом происходит расхищение тех небольших оборотов, которые еще есть. Эта информация будет проверяться более детально, мы будем наводить порядок».