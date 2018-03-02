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Ситуация в пунктах пропуска утром 2 марта
02.03.2018 08:57
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
На контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром находилось следующее количество авто:
«Майорск» – 20/70; «Марьинка» – 40/20; «Новотроицкое» – 50/60; «Гнутово» – 20/20.
Информация от очевидцев:
КПВВ «Майорск»
Данных нет
КПВВ «Марьинка»
Данных нет
КПВВ «Новотроицкое»
8.17 На Еленовке в сторону Мариуполя 60 авто общей и 10 льготы.
КПВВ «Гнутово»
8.40 С автовокзала Мариуполя автобусы пошли на Пищевик, дорога открыта
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ
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