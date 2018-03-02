Ситуация в пунктах пропуска утром 2 марта

02.03.2018 08:57

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

На контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром находилось следующее количество авто:

«Майорск» – 20/70; «Марьинка» – 40/20; «Новотроицкое» – 50/60; «Гнутово» – 20/20.

Информация от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

Данных нет

КПВВ «Марьинка»

Данных нет

КПВВ «Новотроицкое»

8.17 На Еленовке в сторону Мариуполя 60 авто общей и 10 льготы.

КПВВ «Гнутово»

8.40 С автовокзала Мариуполя автобусы пошли на Пищевик, дорога открыта