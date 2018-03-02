Связь от Vodafone в ОРДЛО возможна, если очень этого захотеть

02.03.2018 14:35

Участники трехсторонней контактной группы договорились разработать план мероприятий по обеспечению связью жителей ОРДЛО. В пресс-службе мобильного оператора Vodafone-Украина заявили о том, что проинформировали участников контактной группы в Минске о реальном положении вещей, чтобы внести ясность и положить конец информационным манипуляциям, передает zi.dn.ua.

Также рассказали о том, что нужно сделать, чтобы у жителей ОРДЛО все же появилась связь.

Как стало известно журналистам ZI, также было отмечено, что в Луганске сеть работает, но очень нестабильно, так как в работоспособном состоянии находится менее 50% оборудования. Для улучшения качества работы сети была достигнута договоренность о передаче запчастей для проведения ремонта поврежденных базовых станций.

В то же время, по Донецкой области переговоры проходили сложно. В компании отметили, что пока не увидели желания представителей другой стороны вести диалог. Поэтому пока трудно говорить о каком-либо прогрессе.

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