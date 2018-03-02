- У Захарченко готов проект предвыборной программы «главы ДНР»22:27
- Боевики обстреляли Жованку: снаряды попали в дома местных жителей22:04
- На Донбассе погиб военный, еще двое ранены21:37
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
У Захарченко готов проект предвыборной программы «главы ДНР»
В неподконтрольном Донецке утвердили проект предвыборной программы «главы ДНР» Александра Захарченко на заседании «президиума общественного движения "Донецкая республика"». Об этом сегодня, 2 марта, сообщают местные интернет-ресурсы, передает dnews.dn.ua.
В состав президиума вошли: «заместитель председателя совмина» Дмитрий Трапезников, «зампред совмина», «министр финансов» Екатерина Матющенко, «министр образования и науки» Евгений Горохов, лидер «ОО "Оплот Донбасса"» Сергей Завдовеев, «руководитель центрального исполкома ОД "Донецкая республика"» Наталья Волкова и другие.
Как отметила Волкова, в мае этого года в Донецке пройдет съезд «общественного движения "Донецкая Республика"», на котором будет представлена предвыборная программа Александра Захарченко, «которая ляжет в основу программы развития "ДНР" на ближайшие годы».
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, программа, проект, ДНР, Захарченко
- В «ДНР» будут производить трамваи
- Ставленник Захарченко двинул кандидатуру в "мэры" Донецка
- Перенос выборов: за спрятавшегося Захарченко отдувается Пушилин
- Чем живет оккупированный Донецк и как выживает (ВИДЕО)
- Мэру Донецка вручили награду за безопасный город
- Лукьянченко считает Донецк городом без окраин
- У Захарченко готов проект предвыборной программы «главы ДНР»22:27
- Боевики обстреляли Жованку: снаряды попали в дома местных жителей22:04
- На Донбассе погиб военный, еще двое ранены21:37
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- У Захарченко готов проект предвыборной программы «главы ДНР»22:27
- Боевики обстреляли Жованку: снаряды попали в дома местных жителей22:04
- На Донбассе погиб военный, еще двое ранены21:37
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»