У Захарченко готов проект предвыборной программы «главы ДНР»

02.03.2018 22:27

В неподконтрольном Донецке утвердили проект предвыборной программы «главы ДНР» Александра Захарченко на заседании «президиума общественного движения "Донецкая республика"». Об этом сегодня, 2 марта, сообщают местные интернет-ресурсы, передает dnews.dn.ua.

В состав президиума вошли: «заместитель председателя совмина» Дмитрий Трапезников, «зампред совмина», «министр финансов» Екатерина Матющенко, «министр образования и науки» Евгений Горохов, лидер «ОО "Оплот Донбасса"» Сергей Завдовеев, «руководитель центрального исполкома ОД "Донецкая республика"» Наталья Волкова и другие.

Как отметила Волкова, в мае этого года в Донецке пройдет съезд «общественного движения "Донецкая Республика"», на котором будет представлена предвыборная программа Александра Захарченко, «которая ляжет в основу программы развития "ДНР" на ближайшие годы».