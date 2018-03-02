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Архив - Донецкая область

В Донецке убили женщину

02.03.2018 20:56
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В Донецке убили женщину

В Киевском районе Донецка обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает Трибун с ссылкой на т.н. пресс-служба "МВД ДНР".
"В дежурную часть Киевского райотдела полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что один из соседей просит позвонить на линию "102", так как его супруга скончалась от сердечного приступа. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.
Установлено, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности мужчина нанес женщине многочисленные телесные повреждения, которые оказались смертельными.
Злоумышленник в содеянном сознался. По местным "законам" ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Теги: Донецк, Донбасс, женщина, убийство
 
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