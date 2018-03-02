В оккупированном Донецке горела многоэтажка, есть жертвы

02.03.2018 13:32

В оккупированном Донецке сегодня ночью произошел пожар в многоэтажном доме, в результате чего погибла пожилая женщина, информирует ДонПресс.

Пресс-служба «МЧС ДНР» сообщает, что пожар произошел в Куйбышевском районе города в 01:39 по местному времени. Кроме того, в «ведомстве» добавили: «Ул. Куйбышева — пожар в квартире на первом этаже девятиэтажного дома жилого дома. В результате пожара погибла женщина 1927 года рождения».