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Восстановлена подача воды на Донбассе
Из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса не было воды в Мариуполе, Покровске, Угледаре, Волновахе, Докучаевске. Утром в пятницу, 2 марта, было восстановлена подача электроснабжения к насосной станции коммунального предприятия Вода Донбасса. В сязи с этим ожидается возобновление подачи воды в Донецкой области.
Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"По информации КП Вода Донбасса на Южно-Донбасский водопровод подано электроснабжение. Резервуары заполняются водой, после чего возобновится подача воды по водоводу", – говорится в сообщении.
Как отметили в КП Вода Донбасса, в 9:30 был запущен в работу один насосный агрегат насосной станции.
"В настоящее время энергетики наблюдают за работой оборудования. Если замечаний не будет, то второй насосный агрегат также будет запущен в работу, и подача воды на пять фильтровальных станций будет возобновлена в полном объеме", – отметили в коммунальном предприятии.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, водовод, Вода Донбасса, электроснабжение
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