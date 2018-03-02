Восстановлена подача воды на Донбассе

02.03.2018 18:55

Из-за обесточивания насосной станции КП Вода Донбасса не было воды в Мариуполе, Покровске, Угледаре, Волновахе, Докучаевске. Утром в пятницу, 2 марта, было восстановлена подача электроснабжения к насосной станции коммунального предприятия Вода Донбасса. В сязи с этим ожидается возобновление подачи воды в Донецкой области.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"По информации КП Вода Донбасса на Южно-Донбасский водопровод подано электроснабжение. Резервуары заполняются водой, после чего возобновится подача воды по водоводу", – говорится в сообщении.

Как отметили в КП Вода Донбасса, в 9:30 был запущен в работу один насосный агрегат насосной станции.

"В настоящее время энергетики наблюдают за работой оборудования. Если замечаний не будет, то второй насосный агрегат также будет запущен в работу, и подача воды на пять фильтровальных станций будет возобновлена в полном объеме", – отметили в коммунальном предприятии.