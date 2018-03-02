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Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль

02.03.2018 16:41
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Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль

Террористы на Донбассе крупно оскандалились, тем самым в который раз подтвердив поставку им из России вооружения и вражеской техники. Теперь боевики жалко пытаются "замять" утечку информации, удаляют с ресурсов любое о ней упоминание. Но в соцсетях остались скрины, их на своей странице в Twitter показал блогер Necro Manger, передает "Диалог.UA".

Так, главарь боевиков "ДНР" Захарченко признал по своей глупости, что в ОРДО у наемников имеется российский контрбатарейный комплекс "Зоопарк - 1" (индекс ГРАУ 1Л219М - ред).
Об этом случайно стало известно после того, как оккупанты выпустили "приказ" о награждении ряда российских военных почетными грамотами. Документы были опубликованы на официальных ресурсах, подконтрольных оркам. И среди награжденных фигурировал некий лейтенант Александр Сапсай, как раз и командующий комплексом 1Л219М. Стоит отметить, что "Зоопарк - 1" состоит на вооружении только у армии РФ и никуда более официально не экспортировался
К слову сказать, после того как информация стала активно распространяться в Интернете, террористы поспешили "зачистить" Сеть, но доказательства все равно остались.



Теги: Донбасс, Кремль, ДНР, Захарченко
 
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