Захарченко назначил нового «министра образования ДНР»

02.03.2018 13:54

Главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал «указ» о назначении новым «министром образования и науки ДНР» Евгения Горохова, сообщает 62.ua.

«Указ» датирован 19 февраля.

Напомним, что ранее Захарченко подписал «указ» об увольнении «министра образования и науки ДНР» Ларисы Поляковой.

Евгений Горохов до назначения «министром» был «ректором Донбасской национальной академии строительства и архитектуры».