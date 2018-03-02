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Архив - Донецкая область

Захарченко назначил нового «министра образования ДНР»

02.03.2018 13:54
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Захарченко назначил нового «министра образования ДНР»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал «указ» о назначении новым «министром образования и науки ДНР» Евгения Горохова, сообщает 62.ua.

«Указ» датирован 19 февраля.

Напомним, что ранее Захарченко подписал «указ» об увольнении «министра образования и науки ДНР» Ларисы Поляковой.

Евгений Горохов до назначения «министром» был «ректором Донбасской национальной академии строительства и архитектуры».



Теги: Донецк, Донбасс, министр, указ, назначение, ДНР, Захарченко
 
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