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Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
Проблемы со связью украинского мобильного оператора в ОРДЛО начались с 11 января, тогда в результате якобы поломки оборудования из-за обстрелов, Vodafone перестал работать чем не применули воспользоваться боевики. Правда в ОРЛО связь спустя неделю заработала, дав сбой после этого только один раз, пропав на пару дней в конце февраля, передает "Диалог.UA".
В ОРДО связи Vodafone нет до сих пор. Как рассказали представители мобильного оператора, на последнем заседании Контактной группы в Минске, участники были проинформированы о реальном положении вещей. В Vodafone заявили, что относительно ОРЛО был конструктивный разговор, сеть в "столице" "ЛНР" Луганске работает, но не всегда стабильно, поскольку на данный момент в рабочем состоянии находится всего 50 процентов оборудования.
Что касается ОРДО, то здесь переговоры идут очень сложно, и террористы не показали желания вести диалог. "Поэтому пока трудно говорить о каком-либо прогрессе", - отметили в Vodafone. К слову сказать, ранее стало известно, кто именно из главарей боевиков приказал отключить Vodafone в "ДНР", и сколько на этом ежедневно зарабатывают боевики, продвигая таким образом местного оператора "Феникс".
Также сообщалось, какие преграды приходится преодолевать жителям Донецка, чтобы поговорить с родными, живущими на подконтрольной Украине территории.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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