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Жителям Донбасса грозит эпидемия кори
Ситуация с предоставлением медицинских услуг на неподконтрольных территориях является критической. И в первую очередь это может привести к эпидемии кори на неподконтрольных укрианским властям районах Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает vesti-ukr.com.
По информации военных, "российские оккупационные администрации предпринимают немало усилий, чтобы скрыть информацию о вспышках кори в своих вооруженных формированиях".
Более того, через местные СМИ распространяются слухи о том, что якобы жители подконтрольной Украине территории пользуются услугами врачей в ОРДЛО.
"На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической. По информации разведки штаба АТО, командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью. На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК", – говорится в сообщении.
Ранее "Вести" писали о том, что в Украине смертность от кори за два месяца в 2018 году уже превысила показатели 2017-го, а ЮНИСЕФ дополнительно доставил в Украину 220 тысяч доз вакцин от кори.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".
Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что закупленные через международные организации вакцины КПК (корь- паротит-краснуха) в понедельник распределят между регионами.
В то же время нардеп Татьяна Бахтеева заявила, что МОЗ не в состоянии обеспечить украинцев качественными вакцинами.
Теги: Россия, Донбасс, вакцина, эпидемия, разведка, корь, вакцинация, ДНР, ЛНР, АТО
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