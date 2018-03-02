Жителям Донбасса грозит эпидемия кори

02.03.2018 12:42

Ситуация с предоставлением медицинских услуг на неподконтрольных территориях является критической. И в первую очередь это может привести к эпидемии кори на неподконтрольных укрианским властям районах Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает vesti-ukr.com.

По информации военных, "российские оккупационные администрации предпринимают немало усилий, чтобы скрыть информацию о вспышках кори в своих вооруженных формированиях".

Более того, через местные СМИ распространяются слухи о том, что якобы жители подконтрольной Украине территории пользуются услугами врачей в ОРДЛО.

"На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической. По информации разведки штаба АТО, командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью. На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады 1 АК", – говорится в сообщении.

Ранее "Вести" писали о том, что в Украине смертность от кори за два месяца в 2018 году уже превысила показатели 2017-го, а ЮНИСЕФ дополнительно доставил в Украину 220 тысяч доз вакцин от кори.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что закупленные через международные организации вакцины КПК (корь- паротит-краснуха) в понедельник распределят между регионами.

В то же время нардеп Татьяна Бахтеева заявила, что МОЗ не в состоянии обеспечить украинцев качественными вакцинами.