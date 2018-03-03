Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

3 марта спасатели Донетчины то и дело вытаскивали авто из снежных ловушек

03.03.2018 13:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
3 марта спасатели Донетчины то и дело вытаскивали авто из снежных ловушек

Сегодня, 3 марта, на подконтрольной части Донецкой области спасатели то и дело приходят на помощь водителями, попавшим в снежные ловушки.

В 5:11 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Новоукраинка Марьинского района Донецкой области в снежном сугробе застряли легковые автомобили. Бойцы 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые прибыли к месту происшествия, с помощью аварийно-спасательного автомобиля и буксировочного троса втянули две машины на проезжую часть дороги.

В 06:50 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Чайковского в г. Бахмут (бывший Артемовск) из-за неисправности застряли два грузовых автомобиля и перекрыли движение городского автотранспорта. Спасатели 8-го ГПСО ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали технически неисправные грузовые автомобили с проезжей части, восстановив движение общественного транспорта.

В 10:59 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Гавриловский в г. Дружковка в сугробе застрял грузовой автомобиль Бойцы 45-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, которые прибыли к месту происшествия, с помощью аварийно-спасательного автомобиля и буксировочного троса втянули автомобиль на безопасный участок дороги.



Теги: Донбасс, авто, спасатели, снег, буксир
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх