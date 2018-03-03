3 марта спасатели Донетчины то и дело вытаскивали авто из снежных ловушек

03.03.2018 13:01

Сегодня, 3 марта, на подконтрольной части Донецкой области спасатели то и дело приходят на помощь водителями, попавшим в снежные ловушки.



В 5:11 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Новоукраинка Марьинского района Донецкой области в снежном сугробе застряли легковые автомобили. Бойцы 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые прибыли к месту происшествия, с помощью аварийно-спасательного автомобиля и буксировочного троса втянули две машины на проезжую часть дороги.



В 06:50 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Чайковского в г. Бахмут (бывший Артемовск) из-за неисправности застряли два грузовых автомобиля и перекрыли движение городского автотранспорта. Спасатели 8-го ГПСО ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали технически неисправные грузовые автомобили с проезжей части, восстановив движение общественного транспорта.



В 10:59 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Гавриловский в г. Дружковка в сугробе застрял грузовой автомобиль Бойцы 45-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, которые прибыли к месту происшествия, с помощью аварийно-спасательного автомобиля и буксировочного троса втянули автомобиль на безопасный участок дороги.