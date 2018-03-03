Боевиков "ДНР" накрыл "метеоритный дождь"

03.03.2018 15:13

Известный волонтер Юрий Мысягин сообщил, что боевиков пророссийской группировки "ДНР" знатно потрепали на Светлодарской дуге.



По данным Юрия, у противника на том участке фронта прошла ротация.



"Новая "горячая кровь" прибыла пострелять по укропам и сразу с колес решила показать свою силу, - пишет Мысягин на своей странице в Фейсбуке. - Эти агрессивные действия не остались незамеченными неизвестной "Третьей силы". В результате договоренности "Третьей силы" с космической канцелярией, в район посёлка Троицкое над позициями обдроченцев неожиданно произошел метеоритный дождь".



Волонтер уверяет, что у оккупантов сгорела БМП и дом, в котором они жили. К тому же, передовой опорник противника развалился. "Брёвна обрушились. Он теперь требует серьёзного восстановления", - делится хорошими новостями Мысягин.