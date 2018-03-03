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Архив - Донецкая область

Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты

03.03.2018 20:08
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Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты

По данным группы "Информационное Сопротивление", на территории ОРДО (отдельные районы Донецкой области – неподконтрольная правительству Украины территория) работники "Комсомольского рудоуправления" в течение 2 месяцев не получают заработную плату.

Предприятие расположено в н.п.Кальмиусское - быв. Комсомольское, что в Старобешевском районе. До "национализации" в марте 2017 г оно контролировалось группой Метинвест.

"Отсутствие наличных у населения привело к введению в магазинах н.п. Кальмиусское приобретения товаров первой необходимости под запись, - сообщает ИС. - При отсутствии финансовых ресурсов существенно возросла задолженность по оплате за коммунальные услуги, в связи с чем осуществляются отключения электроэнергии для физических лиц. В то же время, в связи с непринятием бюджета н.п. Кальмиусское на 2018 год, местная оккупационная власть уменьшает выплаты работникам социальной сферы (врачи, педагоги). На сегодня максимальная зарплата медицинского работника составляет 3000 руб".



Теги: Донбасс, зарплата, оккупация, ДНР, ОРДО
 
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