Часть Донетчины осталась без света

03.03.2018 09:34

В Донецкой области (подконтрольная часть) из-за непогоды остаются обесточенными 6 населенных пунктов в Мангушском и Добропольском районах.



Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, отмечая, что от центрального энергоснабжения пока отключено 1306 абонентов.