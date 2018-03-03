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Архив - Донецкая область

Часть Донетчины осталась без света

03.03.2018 09:34
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Часть Донетчины осталась без света

В Донецкой области (подконтрольная часть) из-за непогоды остаются обесточенными 6 населенных пунктов в Мангушском и Добропольском районах.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, отмечая, что от центрального энергоснабжения пока отключено 1306 абонентов.



Теги: Донбасс, непогода, свет, электроэнергия
 
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