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Архив - Донецкая область

Донбасс: сигаретные контрабандисты пытался дать взятку у линии разграничения

03.03.2018 15:47
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Донбасс: сигаретные контрабандисты пытался дать взятку у линии разграничения

Пересекая контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" со стороны временно оккупированной территории, граждане пытались соблазнить пограничников взяткой. Так они надеялись провезти груз сигарет.

По данным Донецкого погранотряда, на КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин вместе с женой на автомобиле марки "Шевроле". В ходе осмотра транспортного средства совместной смотровой группой в составе пограничников и представителя Государственной фискальной службы выяснилось, что граждане пытались переместить с сокрытием в автомобиле 260 пачек сигарет.

При составлении протокола, задокументирован также факт попытки дачи пограничникам неправомерной выгоды в сумме 1500 грн.

Товар был изъят ГФС, а гражданку, которая предложила взятку, передали представителям Национальной полиции.



Теги: Донбасс, сигареты, контрабанда, взятка, КПВВ
 
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