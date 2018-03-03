Донбасс: сигаретные контрабандисты пытался дать взятку у линии разграничения

03.03.2018 15:47

Пересекая контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" со стороны временно оккупированной территории, граждане пытались соблазнить пограничников взяткой. Так они надеялись провезти груз сигарет.



По данным Донецкого погранотряда, на КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин вместе с женой на автомобиле марки "Шевроле". В ходе осмотра транспортного средства совместной смотровой группой в составе пограничников и представителя Государственной фискальной службы выяснилось, что граждане пытались переместить с сокрытием в автомобиле 260 пачек сигарет.



При составлении протокола, задокументирован также факт попытки дачи пограничникам неправомерной выгоды в сумме 1500 грн.



Товар был изъят ГФС, а гражданку, которая предложила взятку, передали представителям Национальной полиции.