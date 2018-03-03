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Архив - Донецкая область

Донбасский фронт: зафиксирована активизации разведки

03.03.2018 18:24
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Донбасский фронт: зафиксирована активизации разведки

Как сообщает группа "Информационное Сопротивление", вместе с некоторым снижением количества и интенсивности обстрелов на Донбассе со стороны российских оккупационных войск, сразу на нескольких участках активизировалась разведка противника.

"Отмечается появление в нейтральной зоне малых тактических групп оккупантов, которые ведут наблюдение за передним краем ВСУ. В ряде случаев, действуют под прикрытием снайперов и пулемётов", - сообщили в ИС.

Напомним, что по данным пресс-центра штаба АТО, сегодня на Донбасском фронте в полной мере соблюдался режим тишины.



Теги: Донбасс, разведка, АТО, ВСУ, оккупанты
 
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