Донбасский фронт: зафиксирована активизации разведки

03.03.2018 18:24

Как сообщает группа "Информационное Сопротивление", вместе с некоторым снижением количества и интенсивности обстрелов на Донбассе со стороны российских оккупационных войск, сразу на нескольких участках активизировалась разведка противника.



"Отмечается появление в нейтральной зоне малых тактических групп оккупантов, которые ведут наблюдение за передним краем ВСУ. В ряде случаев, действуют под прикрытием снайперов и пулемётов", - сообщили в ИС.



Напомним, что по данным пресс-центра штаба АТО, сегодня на Донбасском фронте в полной мере соблюдался режим тишины.