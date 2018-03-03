Донецкая фильтровальная станция, Светлодарск и Горловка стали "горячими точками"

03.03.2018 11:22

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 марта), в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Среди прочего, зафиксировано около 72 взрывов (против 500 сутками ранее).



Камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 24 взрыва неопределенного происхождения и 152 снаряда (117 с запада на восток, 34 с северо-запада на юго-восток и еще 1 с востока на запад) — все в 0,5–3 км к югу. Напомним, что ДФС вчера вечером была обесточена.

Вечером 28 февраля, ведя наблюдение в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди из крупнокалиберного пулемета — все в 3–5 км к юго-востоку.



В тот же вечер, находясь в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала 15 взрывов неопределенного происхождения и примерно 20 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 5–7 км к юго-юго-западу. 1 марта, пребывая на северо-западной окраине Горловки, наблюдатели слышали 4 взрыва от выстрелов и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 4–6 км к востоку.