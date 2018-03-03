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Архив - Донецкая область

Донецкую область будут оберегать от ударов непогоды и преступников

03.03.2018 08:42
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Донецкую область будут оберегать от ударов непогоды и преступников

Около тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины будут в эти выходные заботиться о безопасности жителей подконтрольной части Донетчины.

Вчера на главных площадях населенных пунктов Донецкой области собрались полицейские на традиционный инструктаж накануне выходных. Начальники территориальных подразделений полиции довели до заступающих нарядов главные требования к несению службы. Среди них - недопущение совершения правонарушений, изъятие из незаконного оборота запрещенных предметов и веществ, бдительность и соблюдения мер личной безопасности.

В задачи правоохранителей также входит задержание и доставка в отделения и отделы полиции лиц, нелегально находящихся на территории Украины, с целью принятия дальнейшего решения о депортации их в страну-родину в рамках спецоперации "Мигрант".

Учитывая, что ожидается ухудшение погодных условий (регион уже накрыли сильные снегопад и ветер), полицейские готовы оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются (в том числе, освобождать из снежных ловушек автомобили).



Теги: Донбасс, безопасность, полиция, непогода
 
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