Донецкую область будут оберегать от ударов непогоды и преступников

03.03.2018 08:42

Около тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины будут в эти выходные заботиться о безопасности жителей подконтрольной части Донетчины.



Вчера на главных площадях населенных пунктов Донецкой области собрались полицейские на традиционный инструктаж накануне выходных. Начальники территориальных подразделений полиции довели до заступающих нарядов главные требования к несению службы. Среди них - недопущение совершения правонарушений, изъятие из незаконного оборота запрещенных предметов и веществ, бдительность и соблюдения мер личной безопасности.



В задачи правоохранителей также входит задержание и доставка в отделения и отделы полиции лиц, нелегально находящихся на территории Украины, с целью принятия дальнейшего решения о депортации их в страну-родину в рамках спецоперации "Мигрант".



Учитывая, что ожидается ухудшение погодных условий (регион уже накрыли сильные снегопад и ветер), полицейские готовы оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются (в том числе, освобождать из снежных ловушек автомобили).