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Дороги Донетчины стали еще опаснее
За минувшие сутки в Донецкой области, где бушует непогода, произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП один человек погиб, 7 были травмированы.
По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Донецкой области ожидается ухудшение погоды: сильный снег и дождь, ветер, налипание мокрого снега и гололедица. В связи с этим полиция призывает водителей и пассажиров неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, воздержаться от рискованных маневров и быть внимательными на дороге.
При сложных погодных условиях неосторожности на дороге приводит к трагическим последствиям. Так, вчера в Краматорске под колесами автомобиля погиб пешеход, который переходил дорогу в неустановленном месте.
А в Белицком Добропольского района водитель не справился с управлением во время выполнения обгона и вылетел на тротуар. Автомобиль сбил мужчину с 6-летним сыном и врезался в электроопору.
По данным правоохранителей, сейчас ограничения движения на автодорогах области нет. Полиция обеспечивает безопасность дорожного движения на трассах и оказывает помощь участникам дорожного движения.
Теги: Донбасс, полиция, опасность, ДТП, дороги
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