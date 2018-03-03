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Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
Александр Ходаковский (экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса") сделал резкое заявление касательно возможно ввода миротворческого контингента ООН на Донбасс.
"Раздуваемый ажиотаж с миротворцами - это как нейролингвистическое программирование: нас пытаются приучить к мысли, что это единственно возможный способ решения проблемы, и причем именно на условиях запада. То, что я скажу сейчас, очень многим не понравится: при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну. НЕ будет на земле Донбасса сербского сценария. И еще: при всех вопросах к нашей обороне у нас есть сильное преимущество: мы у себя дома, а значит - мы отступать не будем", - заявил Ходаковский.
Он также пообещал, что если боевиков "ДНР" выбьют с передовой, то "каждый закоулок в городах будет нести смерть" украинским воинам, которых этот террорист называет "захватчиками".
"Об одном жалею - не будет ни сил, ни времени, чтобы крыс, бегущих с корабля, заворачивать. И если украинская армия рассчитывает на легкую прогулку - пусть оставит иллюзии", - отмечает Ходаковский.
Он также призывает "закончить танцы с волками" и "перестать изображать, что мы нечто одно, а Россия - нечто другое". "У России больше нет другого выхода, кроме как вмешаться в наши дела в случае негативного сценария, - уверен террорист. - Другой вопрос, - и на нем я продолжаю настаивать, - что все и так понятно, и нет никакой необходимости дотягивать ситуацию до кризиса, а потом "спасать" то, что останется. Мы, повторюсь, особенно лишены выбора, и будем воевать до последнего, независимо от позиции России. Но хотелось бы избежать последствий, которые просчитать не составляет труда".
Напомним, что Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса. В Кремле сперва отбивались от этой идеи, а сейчас уже как бы и не против.
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, миротворцы, Ходаковский
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